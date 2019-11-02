رافاييل أسيس يغيب عن الفيحاء 4 أسابيع

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفيحاء يوم السبت، غياب لاعبه البرازيلي رافاييل أسيس عن الفريق لمدة أربعة أسابيع بسبب الإصابة.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اللاعب خضع لفحوص طبية يوم السبت أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، مما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي يستمر لمدة أربعة أسابيع، بعدما تعرض إلى الإصابة في تدريبات الفريق.
ويحتل الفيحاء المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد عشر نقاط.
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