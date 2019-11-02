شكرا لقرائتكم التعاون يهزم الشباب ويحرمه من وصافة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل التعاون مسلسل انتصاراته بعد فوزه على ضيفه الشباب 3-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم واصل التعاون مسلسل انتصاراته بعد فوزه على ضيفه الشباب 3-1.

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وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه هيلدون راموس. وانتظر الشباب حتى الدقيقة 47 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه الكولومبي اسبريا.

واستعاد التعاون سيطرته ونجح لاعبه عبدالمجيد السواط بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 70 بعدما أكمل تمريرة زميله الكاميروني توامبا بقدمه استقرت في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وواصل التعاون هجومه وتمكن مهاجمه الكاميروني توامبا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة من زميله هيلدون راموس ليواجه المرمى ويضع الكرة بذكاء من فوق الحارس التونسي فاروق بن مصطفى. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، في حين بقي الشباب على رصيده السابق 15 نقطة ليتراجع الى المركز الخامس.