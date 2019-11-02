شكرا لقرائتكم فالنسيا يقلب الطاولة على إسبانيول ويعود إلى الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فالنسيا تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف على مضيفه إسبانيول في الشوط الثاني من مباراتهما يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى إسبانيول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله مارك روكا من ضربة جزاء في الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني رد فالنسيا بثنائية سجلها دانيال باريخو وماكسيميليانو غوميز في الدقيقتين 69 من ضربة جزاء و80.

واستعاد فالنسيا بعض اتزانه في المسابقة وعاد لعزف نغمة الانتصارات بالفوز الثمين في المباراة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، وقفز إلى المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة، وتجمد رصيد إسبانيول عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث مني بالهزيمة الثانية على التوالي والخامسة في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.