شكرا لقرائتكم تيفيز: رونالدو لا يغادر "صالة الألعاب".. وميسي مختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استغل نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير كارلوس تيفيز أنه لعب بجانب كل من الأسطورتين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وكشف عن الفارق بينهما وعن السر وراء كونهما الأفضل في العالم منذ سنوات طويلة.

وحالف الحظ تيفيز للعب بجوار كل من ميسي في المنتخب الأرجنتيني، ورونالدو عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

Advertisements

وكشف تيفيز عن الفارق بين اللاعبين الكبيرين، في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس تريبيون" البريطانية يوم السبت، من خلال سرد رواية قديمة عن رونالدو، وقال: رونالدو يقضي اليوم كله في الجيم. إنه هاجس يستحوذ عليه. أتذكر أننا كنا بحاجة للذهاب إلى الجيم للتدريب في التاسعة من صباح يوم ما، ووصلت إلى هناك في الثامنة ووجدته. وحاولت في المرة التالية أن أصل للجيم في السابعة والنصف ووجدته أيضا في ذلك التوقيت. وفي مرة أخرى، بذلت جهدي لأصل هناك في السادسة والنصف لكنني وجدته هناك أيضا.

وفي المقابل، أشار تيفيز مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني حاليا إلى أن مواطنه ميسي: ليس هكذا. الأمور كلها طبيعية بالنسبة له. يتدرب بشكل طبيعي. ذات مرة، لم يكن يسدد الضربات الحرة بشكل جيد ولكنه تدرب على ذلك حتى أصبح قادرا على تسديد الكرة من الضربات الحرة في زاوية المرمى دون عناء. تدرب وتحسن.

وسبق لتيفيز أن لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية ومنها وست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا وكورينثيانز البرازيلي ويوفنتوس الإيطالي.