في ليلة توهج تريزيجيه.. ليفربول يخطف انتصارًا قاتلًا من أستون فيلا.. وصفحة النادي تسخر من الفرعون المصري وحارس الفريق

الموجز

حقق فريق ليفربول انتصارًا صعبًا وقاتلًا على مُضيفه العنيد أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تريزيجية

تقدم فريق أستون فيلا أولًا في الدقيقة 22 عن طريق محمود حسن "تريزيجيه"، من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ليفربول مستغلًا عرضية رائعة من ركلة حرة غير مباشرة احتسبت لفريقه من الجانب الأيسر.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 88 وقتما كانت تلفظ المباراة بأنفاسها الأخيرة، أرسل ساديو ماني عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى روبرتسون داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك.

ماني

وفي الدقيقة 95، نجح ساديو ماني في تسجيل هدف انتصار فريقه القاتل من رأسية مستغلًا ركنية لفريقه من الجانب الأيسر.

مشاركة اللاعب المصري

وشهدت المباراة مشاركة الجناح الدولي المصري ولاعب أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه منذ البداية وحتى النهاية، فيما شارك زميله ومواطنه أحمد المحمدي في الدقيقة 70.

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وشارك صلاح في المباراة منذ بدايتها حتى خرج مُستبدلًا في الدقيقة 65.

استبدال صلاح

فضل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استبدال محمد صلاح أمام أستون فيلا في المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 65، ليحل أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلًا منه.

صفحة النادي تسخر

سخرت الصفحة الرسمية لنادى أستون فيلا الإنجليزى من محمد صلاح و أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بعد إحراز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول فى المباراة المقامة الآن خلال الجولة الحادية عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكتبت صفحة أستون فيلا على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك": "هناك مصري آخر لا يرحم لكن ليس في فريقك يا أليسون".

وجاء هدف استون فيلا فى الدقيقة 22 عن طريق تريزيجيه بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة لتصل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسكن الشباك .