إينتراخت يسحق عشرة لاعبين من بايرن ومونشنجلادباخ يحافظ على الصدارة









اسماء السيد - سحق أينتراخت فرانكفورت عشرة لاعبين من بايرن ميونيخ 5-1 اليوم السبت ليسقطه إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متأخرا بأربع نقاط عن بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر الذي انتصر 2-1 على مستضيفه باير ليفركوزن اليوم السبت.

ولم يفز بايرن، الذي حصد آخر سبعة ألقاب في الدوري، سوى مرة واحدة في آخر أربع مباريات في الدوري.

وجاءت الهزيمة الثقيلة في المباراة رقم 500 لتوماس مولر بجميع المسابقات مع بايرن وتزيد التكهنات بشأن مستقبل المدرب نيكو كوفاتش.

ومنح هدفا فيليب كوستيتش وجبريل سو في الشوط الأول التقدم لصاحب الأرض بعد طرد جيروم بواتنج مدافع بايرن في الدقيقة التاسعة.

وقلص الفريق الضيف الفارق في الدقيقة 37 عبر هدافه روبرت ليفاندوفسكي الذي هز الشباك مرة واحدة على الأقل في أول عشر مباريات من الدوري هذا الموسم.

ورفع المهاجم البولندي رصيده إلى 16 هدفا لكن ديفيد أبراهام أعاد تقدم أينتراخت بفارق هدفين في الدقيقة 49.

وجعل مارتن هينترجر النتيجة 4-1 بضربة رأس قبل أن يكمل جونسالو باسينسيا يوما سيئا لبايرن ويزيد الضغط على مدربه نيكو كوفاتش قبل مواجهة بروسيا دورتموند الأسبوع المقبل.

وعزز مونشنجلادباخ، الذي يملك 22 نقطة، صدارته بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تغلب 3-صفر على ضيفه فولفسبورج لينهي سجله منافسه الخالي من الهزيمة.

وأحرز ماركوس تورام هدف الفوز لمونشنجلادباخ بعدما ألغى كيفن فولاند مهاجم ليفركوزن تقدم أوسكار فيندت للفريق الضيف إذ جاءت الأهداف كلها في الشوط الأول.

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وسحق رازن بال شبورت لايبزيج ضيفه ماينتس 8-صفر ليقفز إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة متقدما بفارق الأهداف على بايرن.

دورتموند ينهي سجل فولفسبورغ الخالي من الهزيمة

أحرز تورجان هازارد هدفا وساهم في آخر ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على فولفسبورج وإنهاء سجل منافسه الخالي من الهزيمة والتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متأخرا بثلاث نقاط عن بروسيا مونشنجلادباخ اليوم السبت.

وافتتح البلجيكي الدولي هازارد التسجيل في الدقيقة 52 ثم صنع هدف رفائيل جيريرو بعد ذلك بست دقائق.

وهز ماريو جوتسه الشباك من ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية ليضمن دورتموند النقاط الثلاث.

ورفع دورتموند رصيده إلى 19 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن مونشنجلادباخ الذي تغلب 2-1 على مستضيفه باير ليفركوزن.

وتلقى بايرن ميونيخ حامل اللقب هزيمة مذلة 5-1 أمام مستضيفه أينتراخت فرانكفورت ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 18 متأخرا بفارق الأهداف عن رازن بال شبورت لايبزيج.

ملخص مباراة إينتراخت وبايرن:

ملخص مباراة دورتموند وفولفسبورغ: