ركلة جزاء من فيرتو تمنح روما الفوز على نابولي

اسماء السيد - تلقت آمال نابولي في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم ضربة أخرى اليوم السبت عندما خسر 2-1 أمام روما الذي اضاع ركلة جزاء وسجل من أخرى.
وتركت الهزيمة نابولي برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، متراجعا بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر الذي سيلعب خارج ملعبه أمام جاره تورينو في وقت لاحق اليوم السبت.
ووضع نيكولو زانيولو فريقه روما في المقدمة في الدقيقة 19 وأضاع فرصة لتعزيز تقدمه بعد تصدي اليكس ميريت لركلة جزاء من الكسندر كولاروف بعدها بدقائق.
ونال روما ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 55 وسجل جوردان فيرتو. وسجل أركاديوش ميليك هدفا لنابولي في الدقيقة 72 لكن هذا لم يكن كافيا لمنع روما من تحقيق ثالث انتصار له على التوالي في الدوري ما تركه في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.
ملخص مباراة روما ونابولي:
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