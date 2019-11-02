ديوكوفيتش الرائع يبلغ نهائي باريس وانسحاب نادال









اسماء السيد - تأهل نوفاك ديوكوفيتش إلى نهائي بطولة باريس للتنس للأساتذة للمرة السادسة بتغلبه على البلغاري جريجور ديميتروف بنتيجة 7-6 و6-4 لكن رفائيل نادال انسحب للإصابة اليوم السبت.

وتفوق المصنف الأول عالميا، الذي سيفقد صدارة التصنيف لصالح نادال بعد غد الاثنين، في الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى المثيرة قبل أن يهيمن أمام ديميتروف في الثانية.

وسيلتقي اللاعب الصربي في النهائي مع الكندي دينيس شابوفالوف غدا الأحد بعد انسحاب نادال، الحاصل على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، قبل دقائق من مباراته في قبل النهائي.

وكان ديوكوفيتش، الذي نال اللقب في باريس أربع مرات وسيخوض المباراة النهائية رقم 50 في بطولات الأساتذة، الأفضل في اللحظات المهمة كما كان إرساله جيدا طيلة المباراة.

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ولم تتح للاعبين أي فرصة لكسر الإرسال في المجموعة الأولى.

وفي الشوط الفاصل تقدم ديميتروف 5-3 بعد خطأ مزدوج من ديوكوفيتش الذي استعاد توازنه ليدرك التعادل 5-5 بفضل ضربة دفاعية رائعة من فوق منافسه ثم حسم المجموعة بعد سلسلة من 35 مرة لتبادل الكرة.

وتراجع ديميتروف في الشوط الخامس من المجموعة الثانية ليمنح ديوكوفيتش كسر الإرسال الوحيد في المباراة.

وحافظ اللاعب الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى على إرساله ليعزز آماله في إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.