ليفربول يفوز على استون فيلا ويحافظ على صدارة الدوري الانجليزي

مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم بالدوري الانجليزي، مباراة ليفربول ضد استون فيلا مباشر اليوم في الأسبوع الحادي عشر من البريمرليغ، فيه تلعب قمة مصرية مصغرة بين محمد صلاح من جانب ليفربول، وكلاً من محمود حسن تريزيجيه واحمد المحمدي من جانب نادي استون فيلا الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري سميح ساويرس.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب فيلا بارك معقل نادي استون فيلا، وتعرض على قناة beIN SPORTS HD 2 بشكل حصري ويعلق عليها المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، وسيكون هناك عدد اخر من المباريات التي تلعب في نفس التوقيت.

وكان محمد صلاح قد اصيب في مباراة توتنهام خلال الأسبوع الماضي ولم يستطيع استكمال المباراة بعد تجدد إصابته، لذلك ستكون مشاركته اليوم أمام استون فيلا محل شك، فيما من المحتمل أن يعتمد أصحاب الأرض على محمود حسن تريزيجيه في تلك المباراة وقد يشارك أحمد المحمدي خلال الشوط الاني للقاء.