تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق للفريق أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعبد الله بكري وعمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا وأحمد توفيق ومحمد فاروق ومحمد فتحي

خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس