اخبار الرياضه

تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق  بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وسبق للفريق أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

Advertisements

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان 

 

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعبد الله بكري وعمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور 

 

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا وأحمد توفيق ومحمد فاروق ومحمد فتحي 

 

خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا