شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وسبق للفريق أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان
خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعبد الله بكري وعمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور
خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا وأحمد توفيق ومحمد فاروق ومحمد فتحي
خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.