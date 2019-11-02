شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: المحرق البحرينى يمتلك شخصية البطل وطموحاتنا بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، أنه يتطلع لمباراته المرتقبة أمام فريق المحرق البحرينى، حيث تمثل تحديا كبيرا للفريق رغم صعوبتها.

ويلتقى الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى غدا الأحد، على استاد الإسكندرية، فى ذهاب دور الستة عشر بالبطولة العربية.

وأضاف يوسف أن تأجيل الدورى منحنا مساحة من الوقت لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيًا بصورة منطقية، مشيرا إلى أن كأس محمد السادس بطولة كبيرة وتحتاج إلى جميع اللاعبين، مؤكدا أن المباراة تكتيكية بالطبع كغيرها من المباريات، وعلينا أن ننظر لنقاط الضعف والقوة فى صفوف المنافس، ومباراة الغد صعبة، وعلينا أن نقدم كل ما فى وسعنا لتجاوزها بنتيجة إيجابية، مؤكدًا أن مواصلة المشوار فى البطولة حلم مشروع للجميع.

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وأضاف المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن المباراة تمثل شوطا أول، والانطباع الذى تركه الاتحاد السكندرى يعطينا الطموح لإكمال المشوار، وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية .

وشدد على أن اعتمادنا خلال الفترة الماضية على سياسة التدوير بشكل محسوب للحفاظ على التوازن داخل الفريق، فى ظل تقارب المستوى لمعظم العناصر التى يضمها زعيم الثغر.

واختتم طلعت يوسف حديثه بأن غياب الإيفوارى رزاق سيسيه سيؤثر بشكل كبير على أداء الفريق، مؤكدا أن الجهاز الفنى سيتعامل مع الوضع من خلال توفير البديل الكفء، مضيفا فى نهاية حديثه أن المحرق البحرينى لديه شخصية البطولة، حيث اكتسب المنافسة على البطولات فى بلده مشيرا إلى أن مباراة العودة ستحسم المتأهل لربع النهائى.