شاهد.. أسطورة الاسكواش نيكول ديفيد بتاكل "كشرى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، بطلة العالم السابقة لسيدات الاسكواش، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، خلال تناولها لـ"الكشري" بأحد مطاعم القاهرة على هامش تواجدها فى مصر.
وكانت البطلة الماليزية قد جاءت إلى مصر مؤخرا لمتابعة مباريات بطولة العالم لسيدات الاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، والتى توجت بها البطلة المصرية نور الشربيني.
يذكر أن نيكول ديفيد اعتزلت لعبة الاسكواش في الموسم الماضي، بعد أن حصدت بطولة العالم للسيدات 8 مرات في تاريخها وهو ما لم تحققه أى لاعبة أخرى.
وتطارد نور الشربيني الأسطورة الماليزية بعدما حصدت البطلة المصرية رابع ألقابها في بطولة العالم أمس، حيث فازت في المباراة النهائية على مواطنتها رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش بنتيجة 3/1.
نيكول ديفيد
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