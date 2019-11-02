مدحت معتز يحصد برونزية كأس العالم للسيف بروسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد أدهم معتز، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف للشباب، الميدالية البرونزية فى منافسات فردى بطولة كأس العالم المقامة فى روسيا بالخسارة من اللاعب الروسى 15 /7 فى نصف النهائى. وتأهل أدهم معتز إلى نصف النهائى بالفوز على بطل المجر بنتيجة 15 /10 ليضمن تحقيق ميدالية. وفاز معتز على بطل فرنسا 15 /13 لينجح فى التأهل إلى ربع النهائى قبل أن يهزم بطل المجر فى نصف النهائى. وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من أدهم معتز ومدحت معتز ومازن العربى.

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