شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة زيادة الاستبدال للأندية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
وقال الجنايني في تصريحات صحفية إنه خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة سيعلن اتحاد الكرة خبرا مهما عن تطبيق التقنية في الدوري.
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