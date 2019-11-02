سوبر كورة يكشف حقيقة زيادة الاستبدال للأندية فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة حول اتجاه اللجنة لزيادة الاستبدال في قوائم الأندية، وتحديدا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. Advertisements وقال الجنايني في تصريحات صحفية إنه خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة سيعلن اتحاد الكرة خبرا مهما عن تطبيق التقنية في الدوري. لمعرفة حقيقة زيادة الاستبدال للأندية في ينايرعبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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