صور.. الجماهير تحضر مران الأهلى بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من جمهور الأهلي والجالية المصرية المتواجدة في الإمارات على حضور مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، السبت، على ملعب شباب نادى أهلي دبي، فى إطار معسكر الفريق المقام حاليا في الإمارات.
واستقبل جمهور الأهلي لاعبي الفريق بالهتافات، وطالبوهم بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على لقب الدوري. وحرص اللاعبون على التقاط صور تذكارية عدد كبير من الجمهور قبل وبعد المران.
وخاض الأهلي مساء اليوم ثالث مران له بمعسكر الإمارات الذى يأتى خلال توقف الدوري لارتباط المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات رسمية خلال نوفمبر الجاري.
تدريب الاهلي في الامارات
تدريب الاهلي
تدريبات الاهلي
علي معلول
فايلر المدير الفني للاهلي
لاعبو الاهلي في مران اليوم
الجمهور في تدريب الاهلي
تدريب الاهلي في الامارات
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