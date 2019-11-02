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شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم فوزى بطلا لبطولة أفريقيا للشطرنج تحت سن 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت نتائج البطولة كالتالي:
الترتيب العام لبطولة الذكور:
1- أدهم فوزي: بطل أفريقيا بسبع نقاط ونصف
2- راكتمهورو: سبع نقاط
3- دجابري ماسينس: سبع نقاط
الترتيب العام لبطولة الاناث :
1- ليزا بيريس: بطلة أفريقيا بثمانية نقاط
2- شهرياد دجيرد : سبع نقاط ونصف
3- رفيلفا: سبع نقاط ونصف
الترتيب العام لبطولة الشطرنج
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