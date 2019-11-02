أدهم فوزى بطلا لبطولة أفريقيا للشطرنج تحت سن 20 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج المصري أدهم فوزي بطلا لبطولة أفريقيا للشطرنج تحت 20 سنة، التى أقيمت فى العاصمة الغانية أكرا، وذلك برصيد سبع نقاط ونصف. وجاءت نتائج البطولة كالتالي: الترتيب العام لبطولة الذكور: 1- أدهم فوزي: بطل أفريقيا بسبع نقاط ونصف 2- راكتمهورو: سبع نقاط 3- دجابري ماسينس: سبع نقاط Advertisements الترتيب العام لبطولة الاناث : 1- ليزا بيريس: بطلة أفريقيا بثمانية نقاط 2- شهرياد دجيرد : سبع نقاط ونصف 3- رفيلفا: سبع نقاط ونصف

الترتيب العام لبطولة الشطرنج

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