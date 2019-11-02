شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف خضوع "زيزو" لفحص طبى جديد فى ألمانيا قبل العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الزمالك، بعد غد الإثنين، لفحص طبي جديد من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة، قبل عودته إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يعود "زيزو" إلى القاهرة، يوم الإثنين المقبل، قادمًا من ألمانيا، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى، والتى خضع لها مساء الخميس الماضى، حيث أصيب اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة، التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.