ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا في الثامنة من مساء الأحد .

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره يانج بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد.

وشهد قائمة بيراميدز تواجد الثنائي الهجومي جون أنتوي ودودو الجباس، بالإضافة للسادسي الدولي رجب بكار ومحمد حمدى، وعبد الله السعيد، ومحمد فاروق، وإسلام عيسى، وعمر جابر.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، مهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، عبد الله بكري، عمر جابر، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: عبد الله السعيد، إيريك تراوري، إسلام عيسى، إبراهيم حسن، نبيل دونجا، أحمد توفيق، محمد فاروق، محمد فتحي.

خط الهجوم: جون أنتوي،دودو الجباس.