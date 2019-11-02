هدف تاريخي.. ملخص لمسات المصريين في ريمونتادا ليفربول على أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحت أنظار محمد صلاح نجم ليفربول، سجل محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكتب تاريخا جديدا للمصرين في الدوري الأقوى على مستوى العالم "بريميرليج".

ونجا ليفربول من فخ مضيفه أستون فيلا ونجح في قلب الطاولة على أصحاب الأرض بعدما حقق فوزا في الوقت القاتل بنتيجة (2-1) على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي.

شهدت المباراة مشاركة الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح بشكل أساسي، وخاض الأول اللقاء كاملا بينما اُستبدل الأخير، كما شارك المصري الثالث أحمد المحمدي بالدقيقة الـ69 كبديل مع أستون فيلا.

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ثنائية ليفربول جاءت في غضون سبع دقائق فقط، حيث أدرك الظهير الأيسر أندي روبيرتسون التعادل في الدقيقة الـ88 قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني هدف الفوز القاتل في الدقيقة الـ90+5 الأخيرة.

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