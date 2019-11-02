الجنايني يعلن موعد عودة الجماهير وتطبيق "تقنية الفيديو" بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن أحد شهري يناير أو فبراير، سيشهد عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الممتاز.

وأشار الجنايني في تصريحات صحفية، إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد " VAR" سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة بمباريات الدوري المصري.

Advertisements

وقال رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة: "سنعلن خلال فترة إقامة بطولة أفريقيا تحت 23 عام، عن خبر مهم يخص تطبيق تقنية حكم الفيديو".

وأضاف: "تدريب الحكام على استخدام التقنية بدأ بالفعل، وجاري الحصول على موافقات الاتحاد الدولي "فيفا" لتطبيقها".

واختتم: "بحلول شهر يناير أو فبراير بحد أقصى ستقام مباريات الدوري المصري بحضور جماهيري".