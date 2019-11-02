أنيلكا يحضر مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على استقبال النجم الفرنسي نيكولا أنيلكا، الذي حضر مران الفريق اليوم في الإمارات.

جاء هذا في المران الذي أقيم مساء اليوم السبت بنادي شباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات.

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وتواجد أنيلكا في مران الأهلي بغطاء رأس كُتب عليه "عيال زايد"، على هامش زيارته للإمارات.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم واشتمل على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمرحلة الهامة المقبلة.

يذكر أن صاحب الـ40 عاما عرف تألقه في صفوف تشيلسي الإنجليزي كما لعب لباريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي، قبل أن يختتم مسيرته في كرة القدم مع نادي مومباي سيتي الهندي.