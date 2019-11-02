بالفيديو.. الأول في بريميرليج.. تريزيجيه يسجل في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف أستون فيلا، أن يسجل في شباك ليفربول في المباراة التي تأتي ضمن الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه نجح في زيارة شباك ليفربول وتحديدًا في الدقيقة 20 من زمن أحداث المباراة بعد عرضية رائعة من جون مكجين ليفتتح النجم المصري أهدافه في بريميرليج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وكان تريزيجيه انتقل إلى صفوف أستون فيلا في الصيف الماضي قادمًا من فريق قاسم باشا التركي في صفقة لم يشكف النادي الإنجليزي عن تفاصيلها المادية.

جدير بالذكر أن تريزيجيه شارك في تسع مباريات مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي ليساهم في هدف وحيد دون أن يسجل.

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