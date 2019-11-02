بالفيديو.. تريزيجيه يسجل وليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق ليفربول فوزًا قاتلاً على منافسه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه سجل هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة 21 قبل أن ينجح ليفربول في قلب الطاولة على منافسه بتسجيل أندي روبرتسون هدف التعادل من كرة رأسية في الدقيقة 87 ثم ينجح ساديو ماني في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

هذه النتيجة جعلت ليفربول يحافظ على فارق النقاط الست مع منافسه مانشستر سيتي والذي تغلب هذه ساوثهامبتون (2-1) حيث أصبح رصيد "الريدز" 31 نقطة في المقابل تلقى أستون فيلا خسارة جديدة ليصبح في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

تشكيل أستون فيلا: هيتون - فريدريك جيلبرت - بيورن إينجلز - تايرون مينجز - مات تارجت - مارفيلس ناكامبا - جون مكجين - دوجلاس لويز - محمود حسن "تريزيجيه" - أنور الغازي - ويسلي مورايس.

تشكيل ليفربول: أليسون - أليكساندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أندرو روبيرتسون - أدم لالانا - جورجينيو فينالدوم - جوردان هيندرسون - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني - محمد صلاح.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الأولى من بداية المباراة استغل أنور الغازي خطأ من ساديو ماني بعد سوء التمرير ليسدد كرة قوية على قوس منطقة الجزاء لكن أليسون يبعد الكرة ويشتت دفاع الليفر الكرة.

الدقيقة 16 شهدت أولى فرص المباراة من جانب ليفربول بعد عرضية رائعة من هندرسون يحولها ماني برأسية رائعة لكن تمر بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

وكاد صلاح أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 17 بعد كرة طولية رائعة من فان دايك يسددها مو لكن حارس أستون فيلا يتألق ويبعد الكرة.

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واستطاع النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" أن يسجل هدفه الأول في المباراة والبريميرليج في الدقيقة 20 بعد عرضية رائعة من جون مكجين.

ليفربول هدد مرمى أستون فيلا مرتين في الدقيقة 50 عن طريق تسديدتين من فينالدوم وماني لكن حارس أستون فيلا يتألق.

صلاح حاول زيارة شباك أستون فيلا في الدقيقة 55 بتسديدة تمر بعيدة عن المرمى.

ماني في الدقيقة 59 حاول أن يدرك التعادل من رأسية رائعة لكن حارس أستون فيلا يحافظ على نظافة شباكه.

كلوب أجرى تغييران بخروج صلاح وفينالدوم ليشارك أوريجي وتشامبرلين في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 69 شارك أحمد المحمدي بدلاً من فريدريك جيلبرت ليكون التغيير الأول لأستون فيلا.

الدقيقة 77 كاد أن يسجل أستون فيلا الهدف الثاني عن طريق أنور الغازي لكن فان دايك يبعدها قبل دخولها المرمى.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أحرز روبرتسون هدف التعادل لليفربول من كرة رأسية رائعة بعد عرضية من ماني.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز ساديو ماني هدفًا قاتلاً من كرة رأسية بعد عرضية من أرنولد.