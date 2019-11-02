مونشنجلادباخ يفوز على باير ليفركوزن ويحتفظ بصدارة الدوري الألماني

حقق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزا صعبا علي نظيره باير ليفركوزن الالماني بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب باي أرينا مساء السبت ضمنمباريات الاسبوع العاشر من الدوري الالماني.
سجل اهداف اللقاء أوسكار فيندت في الدقيقة 18 لفريق بوروسيا مونشنجلاتباخ وتعادل كيفين فولاند في الدقيقة25من احداث اللقاء لفريق ليفركوزن قبل ان يخطف الاعب ماركوس ثورام الفوز لفريق مونشنجلاتباخ في الدقيقة 42
وبهذه النتيجه يحافظ فريق بوروسيا مونشنجلاتباخ علي صدارة برصيد 22نقاط بينما تجمد رصيد ليفركوزن عند النقطة الخامسة عشر يحتل بها المركز العاشر.
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