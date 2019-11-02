أرسنال يتعادل مع وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الايجابي مواجهة أرسنال ونظيره ولفرهامبتون بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت علي ملعب الإمارات ضمن مباريات الجؤلة الحادي عشر من الدوري الانجليزي . من الدوري الانجليزي . سجل اهدف اللقاء بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 21 لنادي ارسنال وتعادل ولفرهامبتون عن طريق الاعب راؤول خيمينيز في الدقيقة 77. طريق الاعب راؤول خيمينيز في الدقيقة 77. وبهذه النتيجه يحصد نادي ارسنال النقطة السابعة عشر يحتل بها المركز الخامس في المسابقة بينما يرتفع رصيد ولفرهامبتون الي النقطة الثالث عشر يحتل بها المركز الثالث عشر.

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