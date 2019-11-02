ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويخطف ثلاث نقاط ثمينة في البريميرليج

خطف ليفربول فوزًا هامًا أمام نظيره أستون فيلا، بهدفين لهدف، ، خلال المباراة التي جمعتهما الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التقدم في الدقيقة 20؛ ليعلن تقدم أصحاب الأرض على الريدز، قبل أن يسجل أندي روبرتسون هدف التعادل في الدقيقة 87، معلنًا هدف التعادل للريدز، بعد عرضية رائعة من ماني، قام روبروتسون بضربها رأسية قوية داخل الشباك، قبل أن يسجل ساديو ماني هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

شهد اللقاء، خروج محمد صلاح في الدقيقة 65، ودخول تشامبرلين بدلا منه، ومشاركة المحمدي لاعب أستون في الدقيقة 69.

رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

Advertisements

بدأ اللقاء حماسي من كلا الفريقين حتى الربع ساعة الأولى من عمر الشوط، قبل أن يباغت ماني شباك أستون فيلا برأسية

لكنها تمر على بجانب المرمى، ثم في الدقيقة 20 سجل تريزيجيه هدف التقدم.

حاول الريدز تعديل النتيجة بأكثر من هجمة لكنها باتت بالفشل، سجل فيرمينو هدف التعادل في الدقيقة 27 لكنه أُلغي بداعي التسلل.

الدقيقة 43، فرصة خطيرة يمررها ماني لصلاح الذي يسددها بقوة فوق المرمى.

واصل ليفربول في الشوط الثاني، محاولاته من أجل تسجيل هدف التقدم، و سدد ماني كرة قوية على المرمى لكن يمسكها حارس أستون فيلا بسهولة في بداية الشوط.

خرج محمد صلاح في الدقيقة 65، ودخول تشامبرلين بدلا منه، ظل أستون فيلا متقدمًا وكان قريبًا من خطف ثلاث نقاط ثمينة قبل أن يسجل أندرو روبروتسون هدف التعادل في الدقيقة 87، ليعود الريدز في اللقاء.

قبل نهاية المباراة بثواني سجل ساديو ماني نجم الريدز هدف الفوز، ليخطف ليفربول الثلاث نقاط.