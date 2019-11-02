فيديو.. ليفانتي يفاجئ برشلونة ويهينه بثلاثية في الدوري الإسباني

قلب فريق ليفانتي الطاولة على ضيفه برشلونة الإسباني بعد أن تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي انتهت بينها منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.
بادر برشلونة بالتسجيل عن طريق قائد الفريق ليونيل ميسي في الدقيقة 18 من علامة الجزاء، قبل أن يقلب ليفانتي الطاولة ويسجل ثلاثية في الشوط الثاني في الدقائق كامباتيا ومايورال ورادوجافي الدقائق 61، 63، 68.
بهذه النتيجة يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة منتظرًا ماستسفر عنه مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اللذان يحتلان المركزات الثاني والرابع على وجه الترتيب، فيما يصعد ليفانتي إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.
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