لايبزيج يكتسح ماينز بـ8 أهداف ويشغل الدوري الألماني

اكتسح لايبزيج نظيره ماينز بنتيجة ثمانية أهداف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

سجل أهداف ماينز كل من تيمو فيرنر بواقع "هاتريك" في الدقائق 30، 48، 87، وهدف لكل من سايستر ونكونكو ومارسيال بولسن

وموكيلي في الدقائق 5، 35، 38، 50.

بهذه النتيجة يصعد لايبزيج إلى المركر الثالث بترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، فيما يقبع ماينز في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.