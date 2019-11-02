سجل ليفربول أمام نظيره أستون فيلا، هدف التقدم، لتصبح النتيجة 2-1 ، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة الحادية عشر من التي تجمع الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ساديو ماني هدف التقدم لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي (90+4).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماني يصنع رمونتادا ليفربول أمام أستون فيلا بهدف قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.