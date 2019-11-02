ماني يصنع رمونتادا ليفربول أمام أستون فيلا بهدف قاتل

سجل ليفربول أمام نظيره أستون فيلا، هدف التقدم، لتصبح النتيجة 2-1 ، خلال المباراةالتي تجمع الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ساديو ماني هدف التقدم لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي (90+4).
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