فيديو.. ليفربول يسجل هدف التعادل أمام أستون فيلا

سجل فريق ليفربول هدف التعادل أمام نظيره أستون فيلا، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزيالممتاز.
سجل أندي روبرتسون هدف التعادل في الدقيقة 87، معلنًا هدف التعادل للريدز، بعد عرضية رائعة من ماني،قام روبروتسون بضربها رأسية قوية داخل الشباك.
شاهد الهدف..
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