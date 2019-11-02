كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا

أعلن أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن تشكيل فريقه أمام بولونيا، خلال المباراة التي ستنطلقالساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.
جاء تشكيل الإنتر كالأتي:
في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
في الدفاع: باستوني، دي فري، ميلان سكرينار.
في الوسط: بيراجي، باريلا، بروزوفيتش، جاجليارديني، لازارو.
في الهجوم: روميلو لوكاكو، لاتارو مارتينيز.
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