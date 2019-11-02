أعلن أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن تشكيل فريقه أمام بولونيا، خلال المباراة التي ستنطلق الساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة الحادية عشر من الساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي جاء تشكيل الإنتر كالأتي: في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش. Advertisements في الدفاع: باستوني، دي فري، ميلان سكرينار. في الوسط: بيراجي، باريلا، بروزوفيتش، جاجليارديني، لازارو. في الهجوم: روميلو لوكاكو، لاتارو مارتينيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.