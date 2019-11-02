فيديو.. فضيحة لبايرن ميونيخ بخامسية قاسية من فرانكفورت

خسر فريق بايرن ميونيخ أمام آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينها مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الألماني.

سجل خماسية فرانكفورت كل من

فيليب كوستيتش وجبريل سوو ودافيد ابراهام ومارتن هينتيرجير وجونسالو وكامادا في الدقائق 25، 33، 49، 61، 85، فيما سجل هدف بايرن ميونيخ الوحيد ليفاندوفسكي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة طرد المدافع الدولي الألماني جيروم بواتينج في الدقيقة التاسعة.

بهذه النتيجة يحتل بايرن ميونيخ المركز الرابع بترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فرانكفورت آينتراخت المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

شاهد أهداف المباراة