رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ليفربول من ضرب نظيره أستون فيلا في مقتل، وذلك بعدما تمكن الريدز من قلب الطاولة وتحويل تأخرهم بهدف إلى الفوز بهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج، ويرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة ليفربول المقبلة .

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره جينك البلجيكي، في المباراة المقرر لها الثلاثاء 5 نوفمبر، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول المقبلة

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وتذاع مباراة ليفربول المقبلة ضد جينك، عبر قناة بي أن سبورتس 2، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا .

وكان النجم المصري محمود حسن تريزيجيه قد سجل هدف المبادرة خلال اللقاء لصالح فريقه أستون فيلا ضد ليفربول، قبل أن يتمكن الأسكتلندي روبيرتسون من تسجيل هدف التعادل لصالح الريدز في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، قبل أن يدرك السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول القاتل في الدقيقة 5+90، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث .

ترتيب ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 31 في المركز الأول وصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.