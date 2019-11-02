رياضة | تريزيجية يسجل.. أهداف مباراة ليفربول ضد استون فيلا 2X1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجية يسجل.. أهداف مباراة ليفربول ضد استون فيلا 2X1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول الفوز على فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا هدف الفريق الوحيد في المباراة بالشوط الأول من اللقاء، بينما أحرز روبرتسون هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، بينما جاء هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق ساديو ماني.

وبدأ الفريقان بالتشكيل الأتي :

تشكيل ليفربول

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون _ فان دايك _ لوفرين _ ألكسندر أرنولد.

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خط الوسط: لالانا _ هنديرسون _ فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح _ ساديو ماني _ روبرتو فيرمينو.

تشكيل أستون فيلا :

حراسة المرمي : توم هيتون

خط الدفاع : جالبيرت _ مينجز _ انكليزي _ تارجيت

خط الوسط : دوجلاس لويز _ ناكامبا _ محمود تريزجيه

خط الهجوم : أنور الغازي _ ويسلي _ ماجين