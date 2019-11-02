رياضة | الحزم يفرض التعادل على العدالة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزم يفرض التعادل على العدالة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل مواجهة العدالة وفريق الحزم، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح إبراهيم تانديا أهداف اللقاء لصالح الحزم، من تمريرة حاسمة استقرتةفي شباك العدالة عند الدقيقة 22.

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وأحرز اندريا ماستينور هدفي العدالة، عند الدقيقة 59، و 71.

وسجل محمد الزبيدي الهدف الثاني للحزم، من داخل منظقة الجزاء ليضعها في شباك العدالة عند الدقيقة 90 +3، ليعلن حكم اللقاء تعادل الفريقين بهدفين لمثلهم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العدالة إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما تجمد ارتفع رصيد الحزم إلى 14 نقطة في المركز السابع.