رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة عقب السقوط الكارثي ضد ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة عقب السقوط الكارثي ضد ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق برشلونة لهزيمة مفاجئة على يد نظيره ليفانتي، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني، ويرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة برشلونة المقبلة .

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره سلافيا براج التشيكي، في المباراة المقرر لها الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمبارة برشلونة المقبلة

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وتذاع مباراة برشلونة المقبلة ضد سلافيا براج، عبر قناة بي أن سبورتس 3، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا .

ليفانتي يبطل محاولات ميسي لقيادة ببرشلونة لنقطة التعادل

وكان برشلونة قد بادر بتسجيل الهدف الأول ضد مضيفه ليفانتي، بعدما سجل ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، ولكن في الشوط الثانى إنتفض فريق ليفانتى ليسجل ثلاثيه فى 8 دقائق فقط عن طريق كل من خوسيه كامبانيا وبورخا مايورال ونيمانجا رادوجا ولكن في الدقيقة 75 سجل ليونيل ميسي الهدف الثانى للبارسا والثانى له في اللقاء.

ترتيب برشلونة بجدول الليجا عقب السقوط المفاجئ ضد ليفانتي

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد ليفانتى الثامن برصيد 17 نقطة بينماظل برشلونة في الصدارة برصيد 22 نقطة،وسيواجه فريق ريال مدريد الإسبانى مساء اليوم فريق ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة مما سيمثل خطورة على صدارة برشلونة، ويحتل المرينجي المركز الثانى برصيد 21 نقطة.