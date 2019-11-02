رياضة | بمشاركة الثلاثي المصري.. ماني يقود ليفربول لتحقيق انتصار مثير على استون فيلا بهدفين في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة الثلاثي المصري.. ماني يقود ليفربول لتحقيق انتصار مثير على استون فيلا بهدفين في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا هدف الفريق الوحيد في المباراة بالشوط الأول من اللقاء، بينما أحرز روبرتسون هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، بينما جاء هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق ساديو ماني.

وفاز أيضا فريق برايتون على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وحقق شيفيلد يونايتد انتصار كبير على بيرنلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل في المركز الثاني في جدول الترتيب، وحقق أيضاً فوز مثير على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



وشارك محمد صلاح لاعب ليفربول في المباراة ولكنه اسُتبدل في الدقيقة 65 من اللقاء ، وأيضا شارك احمد المحمدي كبديل مع فريق استون فيلا في الشوط الثاني من المباراة.