رياضة | ٌقرار عاجل من برشلونة ضد فالفيردي بعد الخسارة أمام ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٌقرار عاجل من برشلونة ضد فالفيردي بعد الخسارة أمام ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط برشلونة أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا الإسبانية".

وكشفت مصادر صحفية، إلى أن إدارة برشلونة اتخذت قرارًا عاجلًا بسحب الثقة من أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، إذا تعثر مجددًا سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي في دوري أبطال أوروبا.

وبات برشلونة معرض لخسارة صدارة الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام ليفانتي بالثلاثة، حيث انتصار ريال مدريد الليلة أمام ريال بيتيس سيهدي الفريق الصدارة بفارق نقطتين عن البلوجرانا.

وقدم برشلونة مباراة سيئة أمام ليفانتي، حيث استطاع الأخير أن يسيطر على المباراة بشكل كبير وشل هجوم البرسا بقيادة سواريز وجريزمان وميسي.