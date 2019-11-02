رياضة | نتيجة مباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. تريزيجيه يسجل والريدز يفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة أستون فيلا ضد ليفربول.. تريزيجيه يسجل والريدز يفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا في هزيمة فريقه علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه في المباراة كاملة و استطاع أن يسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 24 بالشوط الأول من عمر الشوط الأول بينما ضد شارك لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي في المباراة بديلا من الدقيقة 70 وخرج اللاعب الدولي المصري محمد صلاح من المباراة في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يرفع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نقاطه في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج الي 31 نقطة قي صدارة ترتيب البطولة الإنجليزي بينما توقف نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه عدد نقاطه الي 11 نقطة في المركز الثاني عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويستعد نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه لمواجهة والفرهامبتون بالجولة المقبلة بينما يستضيف نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي مانشستر سيتي بالجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".