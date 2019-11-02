رياضة | مانشستر سيتي يقتنص فوزًا ثمينًا من ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقتنص فوزًا ثمينًا من ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص مانشستر سيتي فوزًا ثمينا من أنياب ضيفه ساوثهامبتون بعدما قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج".

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الضيوف بهدف نظيف سجله جيمس وارد في الدقيقة 13 على عكس سير المباراة، حيث سيطر رجال المدرب بيب جوارديولا على مجريات هذا الشوط تمامًا لكن ساوثهامبتون نجح في خطف هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني نجح الأرجنيتي سيرجيو أوجويرو في إدراك التعادل للسيتي في الدقيقة 70 ، ليضيف بعدها كايل والكر الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط.