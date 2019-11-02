رياضة | شيكو وبنى عبيد يقتسمان صدارة التاسعة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكو وبنى عبيد يقتسمان صدارة التاسعة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت قبل قليل مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة بالقسم الثالث حيث أقيمت ٧ مباريات فيما غاب مياه الدقهلية عن المشاركة "باى".

إبتعد شيكو بالصدارة عقب فوزه الصعب على حساب ضيفه كهرباء طلخا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة مثيرة إنتهى شوطها الأول بتقدم شيكو بهدفين مقابل هدف بعدما كان متأخرا بهدف دون مقابل.

وحقق بنى عبيد فوزا هزيلا على حساب ضيفه شباب الأمير بهدف دون مقابل أحرزه عادل جمال بالشوط الثانى فيما واصل نبروه الملاحقة بعدما حصد نقاط مباراته الثلاث أمام ضيفه إتحاد المنزلة بهدفين مقابل هدف وحيد.

السنبلاوين إكتفى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله على ملعبه وأمام جماهيره أمام ضيفه المطرية والذى نجح فى تحقيق أولى نقاطه هذا الموسم.

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وعاد شربين بفوز كبير على حساب مستضيفه مركز شباب منية سمنود بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد فيما فشل شبان بدواى فى تحقيق الفوز أمام ضيفه عمال المنصورة وإكتفى بتعادل إيجابى بهدف لمثله.

وعقب نهاية الجولة الثالثة يكون ترتيب الفرق على النحو التالى :

١ شيكو ٩ نقاط

٢ بنى عبيد ٩ نقاط

٣ بلقاس ٧ نقاط

٤ إتحاد نبروه ٧ نقاط

٥ شربين ٦ نقاط

٥ شبان بدواى ٥ نقاط

٦ شباب الأمير ٣ نقاط

٨ مياه الدقهلية ٢ نقطة

٩ السنبلاوين ٢ نقطة

١٠ عمال المنصورة ٢ نقطة

١١ ميجاسبورت ٢ نقطة

١٢ منية سمنود ١ نقطة

١٣ المطرية ١ نقطة

١٤ إتحاد المنزلة بلا رصيد

١٥ كهرباء طلخا بلا رصيد