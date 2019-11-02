رياضة | صيد المحلة يهزم بلطيم في ريمونتادا مثيرة وفوز كفر الشيخ وتعادل مطوبس بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صيد المحلة يهزم بلطيم في ريمونتادا مثيرة وفوز كفر الشيخ وتعادل مطوبس بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق صيد المحلة الفوز على فريق بلطيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب غزل المحلة الفرعي في اللقاء الذي أقيم بينهم اليوم ضمن منافسات القسم الثالث المجموعة الثامنة.

دفع طارق السعيد المدير الفني للصيد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :أحمد قاسم

خط الدفاع: إسلام مجدي، محمد رضا، إسلام سعيد، عبدالرحمن عوف.

خط الوسط : باسم محسن، عبدالعزيز مصطفى، عبدالرحمن أحمد، إسلام عبدالعظيم.

خط الهجوم: محمد الدسوقي، محمد رجب ميشو.

بينما دفع ماهر العش المدير الفني لبلطيم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد ناصر

خط الدفاع :طه سالم، هشام يسري، حسين علي، حسام حسن.

خط الوسط :محمد جمال، إسلام جمعة، محمود ربيع، حاتم جمعة.

خط الهجوم: سعيد وفا، متولي أحمد.

وأجرى الصيد تغييرات بنزول رضا خليف، وفيكتور، ومحمد أحمد بدلا من محمد الدسوقي، ومحمد رجب، وإسلام عبد العظيم.

أدار اللقاء طاقم تحكيم من منطقة الدقهليةمكون من :عصام عبدالجواد حكم ساحة، السيد زهرة مساعد أول، أسامة شعبان مساعد ثان، محمد السباعي مراقب للحكام، مجدي ناشد مراقب لجنة المسابقات.

تقدم بلطيم في الدقيقة السابعة من الشوط الأول بهدف أحرزه لاعبه سعيد وفا وعزز التقد لبطليم حاتم جمعة في الدقيقة ١٥ من الشوط الثاني وقلص الفارق رضا خليف لصيد المحلة في الدقيقة ٢٥ من الشوط الثاني ثم تعادل المحترف فيكتور للصيد في الدقيقة ٣٨ وأحرز عبد الرحمن عوف هدف الفوز للصيد في الدقيقة ٤٤ من الشوط الثاني.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد الصيد الي ٧ نقاط ويتوقف رصيد بلطيم عند نقطتين.

وجاءت نتائج المجموعة كالآتي :

فوز كفر الشيخ علي الزعفران بثلاثية نظيفة.

تعادل سيدي سالم وسمنود سلبيا.

تعادل دسوق وإتحاد بسيون سلبيا.

فوز عثماثون على شباس الشهداء بهدفين مقابل هدف.

فوز مركز شباب الحنفي على الحامول بهدفين مقابل هدف.

تعادل سبورتنج كاسل مع مطوبس بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثامنة :

1-الزعفران 6 نقاط

2-كفر الشيخ 7 نقاط

3-صيد المحلة 7 نقاط

4-عثماثون 6 نقاط

5-مطوبس 5 نقاط

6-سبورتنج كاسل 5 نقاط

7-سمنود 5 نقاط

8-الحامول 4 نقاط

9-ش الحنفي 3 نقاط

10-شباس الشهداء 3 نقاط

11-بلطيم نقطتين

12-سيدي سالم نقطة وحيدة

13-دسوق نقطة وحيدة

14- إتحاد بسيون نقطة وحيدة

