رياضة | باسم مرسي يتألق ويسجل هدفاً في فوز الإنتاج الحربي على الإسماعيلي ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مرسي يتألق ويسجل هدفاً في فوز الإنتاج الحربي على الإسماعيلي ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الإسماعيلى خسارة أمام فريق الإنتاج الحربى بنتيجة هدفين مقابل هدف ، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية.

ويستعد الفريقان لاستئناف مشوارهما بمسابقة الدورى المحلى والتى تم تأجيلها لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر انطلاقها خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى.

هدف الإسماعيلى الوحيد سجله عمر الوحش فيما أحرز للإنتاج كل من موسى دياوارا وباسم مرسى.

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بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم .. حارس مرمى محمد مجدي

خط الدفاع .. إبراهيم ابو اليزيد – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن.

خط الوسط الدفاعى .. محمد الضرف – عماد حمدي

خط الوسط الهجومى .. بيكيتي سيلفا – محمد صادق – محمد حمدي زكي

خط الهجوم .. حازم مرسي

وشارك كل من مدحت فقوسة وعمر الوحش ومحمد مخلوف ووجيه عبدالحكيم ومصطفى فارس ومحمود صلاح من على مقاعد البدلاء.

شهدت الودية تعرض محمد حمدى زكى للاصابة والتى على اثرها تم استبداله.



وحرص المدير الفنى الصربى “ميودراج يسيتش” على اشراك مجموعة من اللاعبين البدلاء فضلا عن لعبهم بمراكز جديدة من بينها مشاركة مصطفى فارس فى مركز الظهير الأيمن ومحمد مجدى الجمل فى مركز الظهير الأيسر.