رياضة | نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في إنهاء الشوط الأول متقدما أمام ضيفه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لذلك نعرض لكم نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا في السطور التالية.

نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الشوط الأول

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افتتح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، النتيجة مبكرًا لفريقه في الدقيقة 21 من زمن المباراة، من خلال تسديدة قوية سكنت شباك أليسون بيكر ببراعة.

وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة من لاعبي ليفربول على هدف تريزيجيه بداعي التسلل، ولكن قام حكم اللقاء باحتسابه بعد اللجوء لتقنية الفيديو، والتى أكدت صحة الهدف.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بنتيجة 1 / 0، في إنتظار بقية أحداث الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب "فيلا بارك".