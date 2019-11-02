رياضة | فوز الخارجة وسمالوط والقيس وتعادل شباب ملوي والهنداو في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الخارجة وسمالوط والقيس وتعادل شباب ملوي والهنداو في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم فاعليات اليوم الأول لمباريات الأسبوع الرابع، لمسابقه دوري القسم الثالث، للمجموعه الثالثة للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وفي المباراه الأولي، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراه القوصية، مع فريق الهنداو في المباراة التي جمعتهما علي ملعب القوصية.

وفي المباراه الثانية، تمكن فريق الوليدية، من تحقيق أول فوز له هذا الموسم وخارج الأرض بثلاثه اهداف لهدف علي فريق مركز شباب الخارجة، في المباراه التي شهدها ملعب مركز شباب الخارجة.

وفي لقاء ثالث، نجح فريق مركز شباب سمالوط من تحقيق فوزا مهما خارج ملعبه، علي فريق ابوتيج بهدفين لهدف، في المباراه التي جاءت على ملعب ابوتيج.

وفي المباراة الرابعة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ديربي ملوي، بين فريقي مركز شباب ناصر ملوي، ونادي ملوي، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر ملوي.

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وفي المباراه الخامسة، حقق فريق مركز شباب القيس، فوزا مهما اليوم علي فريق ناصر الفكرية، بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الرابعة غدا الأحد، حيث سيحل فريق أسمنت أسيوط بقياده هيثم صالح، ضيفا على فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- نادي ملوي 8 نقاط

2- ناصر الفكرية 7 نقاط

3- القوصية 6 نقاط

4- مركز شباب ناصر ملوي 6 نقاط

5- ابوتيج 6 نقاط

6- مركز شباب سمالوط 6 نقاط

7- مركز شباب القيس 6 نقاط

8- الهنداو 5 نقاط

9- الوليديه 4 نقاط

10- أسمنت أسيوط 3 نقاط

11- مركز شباب الخارجة نقطتان

12- بني مزار نقطه وحيده