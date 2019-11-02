اونلاين | «يلا شوت» ELNASR مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش النصر اليوم NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» ELNASR مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش النصر اليوم NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الان عبر موقعنا بجودة عالية في بث مباشر مباراة النصر وأبها وذلك ضمن لقاءات الدوري السعودي وذلك عبر مشاهدة مباراة النصر وأبها ويدخل فريق ابها على ارض خصمه النصر في لقاء ناري وكبير وتقام اللقاء على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) حيث انه لقاء يشمل الكثير من المتعة والجدية والمهارات الكروية التي ينتظرها عشاق الكرة السعودية وعشاق الكرة المستديرة من جميع انحاء العالم ونتابع ذلك عبر شاشتنا بجودة اتش دي وتلعب اللقاء ضمن لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وننقل لكم اللقاء في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة والموافق الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءًا بتوقيت أبو ظبي اليوم السبت الموافق الثاني من شهر نوفمبر لعام 2019 وكل ذلك عبر متابعتكم لنا في مشاهدة مباراة النصر وابها بث مباشر اليوم لايف.

ونتابع عبر مشاهدة مباراة النصر وبها بدون تقطيع حيث يدخل فريق النصر في عزما كبير على ارضه ووسط جمهوره على عاملي كبير يساعد ويحفز الفريق على الفوز على خصمه بكل سهولة حيث يستعد فريق النصر لمتابعة انتصاراته واستكمال مبارياته نحو الفوز حيث يتمركز فريق النصر الان في المرتبة السادسة من سبع مباريات بالدوري السعودي فاز في أربعة وتعادل في اثنين وخسر لقاء حيث يريد الفريق استكمال لقاءاته والفوز والوصول الى اول المراتب والمراكز بالدوري حيث نتلقى مباراة من نار ويعول روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر على الكثير من اللاعبين واهم العناصر بالفريق حيث يعتمد على كلا من براد جونز في حراسة المرمى و سلطان عبدالله الغنام و عمر هوساوي و عبدالله مادو و عبدالإله علي العمري في حماية خط الدفاع وكلا من جوليانو فيكتور دي باولا وحمد فارس آل منصور و عبدالله محمد الخيبري و عبدالعزيز الجبرين في خط الوسط و عبد الرزاق حمد الله الحاصل على افضل لاعب في الجولة 8 في الدوري السعودي و أحمد موسى في قيادة الهجوم والانتصار على خصمه اليوم ونشاه الان بث مباشر مباراة النصر وابها يوتيوب حصري تابعونا الان .

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ونرحب بكم في متابعة خاصة لمباراة النصر وابها بجودة اتش دي وعلى الجانب الاخر يدخل فريق ابها على الامل في الفوز على خصمه اليوم حيث يريد فريق ابها الخروج من الازمات التي يواجها الان من خسارات كثيرة حيث يحصد فريق ابها الان المرتبة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز من 8 لقاءات حيث خسر في ثلاث وفاز في مثلهم وتعادل في لقاءين ويريد الفريق التخلص من هذه الازمات ونتابع اليوم عبر موقعنا اهم لقاء بالدوري السعودي حيث يعول عبدالرزاق الشابي المدير الفني لنادي ابها على اهم عناصر بالفريق ومن اهمهم محمد جعفر الحساوي في حراسة مرمى نادي ابها و أحمد شاعر النجعي و خالد عبدالعزيز الخثلان و هزاع محمد عسيري في خط الدفاع و علي عبدالله قنا عسيري و عبدالله قيسي وكرم برناوي و خالد الزيلعي و سميحان ضيدان النابت في خط الوسط و سعد بقير و صالح آل عباس في الهجوم لقيادة الفريق الى الانتصار والفوز على خصمه ونتابع الان عبر موقعنا حيث نوفر لكم مشاهدة مباراة النصر وابها بدون تقطيع تابعونا الان .

وننقل لكم اللقاء في موعدها المحدد بين النصر وابها في بث حي ونتابع اللقاء عبر القنوات الناقلة حيث ننقل لكم اللقاء عبر قنوات بي ان سبورت وايضًا السعودية الرياضية 3 وعبر شاشتنا ايضًا ننقل لكم اللقاء من ارض المعركة مباشر والجدير بالذكر ان اخر لقاء قامتبين الفريقين كان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وفارز فيها ابها على النصر بنتيجة 1-0 وننعرض لكم الان مشاهدة مباراة النصر وابها بث مباشر اون لاين .