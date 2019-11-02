اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش النصر مباشر NOW

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النصر وأبها بث مباشر ، يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة في الأسبوع التاسع من الدورى السعودي “دورى الأمير محمد بن سلمان” للموسم 2019 / 2020 ، النصر يحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة من ثمان مباريات ، حيث تمكن من الفوز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين وتلقي الهزيمة في مباراة وحيدة ، مباراة الأسبوع الماضي تمكن الفريق من تحقيق فوز كبير علي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف ، أحرز الهدفين اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 56 والدقيقة 73 ، أما أبها فيحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة ، كلا الفريقين يريد الفوز بالثلاث نقاط لتحسين مركزهم في جدول ترتيب المسابقة .

مباراة النصر وأبها بث مباشر

يقام اللقاء اليوم بين فريقي النصر وأبها بث مباشر وذلك في يوم السبت الموافق 2 – 11 – 2019 ، وذلك علي أستاد الأمير فيصل بن فهد ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Ksa Sports HD1 ، توقيت اللقاء في السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة .