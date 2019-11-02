اونلاين | كورة جول مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر 2-11-2019 الدوري السعودي kora goal

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مباراة النصر ضد أبها اليوم فى الدوري السعودي يسعى من خلالها العالمى للاقتراب من القمة، حيث يحتل حاليا المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن الهلال المتصدر.

موعد مباراة النصر ضد أبها اليوم في الدوري السعودي

وتقام مباراة النصر ضد أبها فى السابعة إلا عشر دقائق مساء اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة اليوم وسط معنويات مرتفعة للاعبى العالمى بعد حسم ديربى الرياض أمام الهلال الجولة الماضية بنتيجة 2-1، كما فقد نقطتين فى الجولة التاسعة بالتعادل الإيجابى بنتيجة 3-3 مع الفتح ليفشل فى تصحيح مساره بعد خسارة الديربي ويواجه خطرا يهدد بقاءه على قمة ترتيب الدوري السعودي.

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مباراة النصر ضد أبها اليوم في الدوري السعودي

من جهته دعا عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر، جمهور فريقه لدعم العالمى فى مباراته القادمة أمام أبها عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمى لنادى النصر قال فيه، "جمهور الشمس العالمى الكبير فريقكم بحاجتكم إن شاء الله أتمنى أن تدعمونا ونفرحكم بإذن الله".

وقبل مواجهة النصر ضد أبها عاد المغربي حمدالله لهوايته المفضلة بزيارة شباك الخصم وارتفاع رصيده التهديفي عند 4 أهداف بفارق 4 أهداف عن المتصدر البرازيلى كارلوس ادواردو مهاجم الهلال.