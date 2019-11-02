اونلاين | «كورة لايف قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر bEIN SPORT المفتوحة I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر bEIN SPORT المفتوحة I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد البث المباشر للقاء فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لمواجهة فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه YALA SHOOOT PLUS اليوم السبت على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA LIVE.

كورة جول ويخشى الريدز المفاجأة والتعثر أمام أستون فيلا خاصة وأنه سوف يستضيف فريق مانشستر سيتي في الجولة التالية على ملعب الانفيلد، GOAL KOORA ويرغب في بقاء الفارق عند 6 نقاط قبل مواجهة الفريقين، حيث سيواجه الريدز نظيره فريق مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من البريميرليج على ملعب الانفيلد في قمة البريميرليج YALA KOORA.

يلا شوت بلس تابع المباراة كاملة بين فريق ليفربول وفريق استون فيلا بدون تقطيع عبر اليوتيوب وبث الأسطورة ALASTORA بينما سيلتقي السيتي في تلك الجولة ضد فريق ساوثهامبتون في مباراة تعد سهلة على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، خاصة بعد هزيمة الساوث في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بنتيجة 9-0.

Advertisements

كورة اونلاين وكان فريق أستون فيلا قد نجح في تحقيق انتصار هام في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتأهل لدور الربع نهائي على حساب فريق ولفرهامبتون KOORA ONLINE بينما كان قد خسر في مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد COOL KOORA.

يلا كورة YALA KOORA وحقق الريدز انتصار هام في مباراته الأخيرة من الدوري الإنجليزي على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد في مدينة ليفربول GOAL KOORA.

كول كورة ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب وحامل اللقب في النسختين الماضيتين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا BEIN MATSH.