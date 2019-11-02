اونلاين | يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW هدف تريزيجول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش ليفربول NOW هدف تريزيجول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على فريق استون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه YALA KOORA اليوم السبت 2 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

يلا كورة وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق استون فيلا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، GOAL KOORA بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب KOORA STAR.

Advertisements

يلا شوت حصري وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، KOORA STAR حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق استون فيلا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في النسختين الماضيتين من البريميرليج KOORA ONLINE مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة BEIN MATSH.

كورة ستار وكان الريدز قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، GOAL KOORA بينما تعثر فريق أستون فيلا وتعرض لهزيمة قاسية على يد فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة COOL KOORA.